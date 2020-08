Iran: Organizzazione iraniana energia atomica, “cooperazione costruttiva” con Aiea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Iran avviata ieri dal direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, apre “un nuovo capitolo” nella cooperazione sul nucleare. Lo ha dichiarato oggi il direttore dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Oiea), Ali Akbar Salehi, durante una conferenza stampa congiunta con Grossi, al termine di un incontro fra i due. Saleh ha auspicato che la visita ufficiale “soddisfi entrambe le parti” e ha parlato di “colloqui costruttivi” fra le parti. Il direttore dell’Oiea ha anche espresso l’auspicio che l’Aiea operi “professionalmente e indipendentemente”, sottolineando che l’Iran continuerà a lavorare “nel quadro degli impegni presi”. Durante l’incontro Salehi e Grossi avrebbero discusso anche gli esiti di conversazioni precedenti. Nel corso della sua visita Grossi dovrebbe incontrare anche il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, il presidente iraniano Hassan Rohani e altri funzionari. (Res)