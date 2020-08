Scuola: Arcuri, 2 milioni kit test sierologici consegnati il 10 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alle notizie di stampa sulla mancanza di test sierologici per la campagna nazionale di screening per il personale scolastico, "si precisa che i due milioni di kit necessari sono stati consegnati a tutte le Regioni, o alle Asl da queste indicate, il 10 agosto scorso". E' quanto si legge in una nota dell’Ufficio stampa commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in cui si ripercorrono le tappe della campagna di screening preventivo per il personale scolastico. "Il 9 luglio, dopo che il Cts ha previsto i programmi nazionali di screening per il personale scolastico, il commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, Domenico Arcuri, ha indetto una gara pubblica europea in procedura semplificata e di massima urgenza per acquisire i necessari due milioni di kit sierologici rapidi. Il 28 luglio la gara è stata aggiudicata e la distribuzione è stata avviata il 7 agosto, immediatamente dopo la circolare del ministero della Salute in cui vengono indicati, alle Asl e alle Regioni, gli indirizzi operativi per l’esecuzione dei test sierologici. Il 10 agosto i kit erano già stati consegnati alle Regioni o alle Asl di competenza da esse indicate e il 22 agosto è partita la campagna di comunicazione. A questo punto - conclude la nota - si auspica il massimo livello di collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti per garantire, anche riguardo a questo aspetto, la riapertura in sicurezza della scuola italiana". (Com)