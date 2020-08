Speciale energia: firmato accordo tra Grecia e Bulgaria su progetto terminale Gnl di Alessandropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria è un azionista del progetto per il terminal di Gas naturale liquefatto (Gnl) nella città greca di Alessandropoli. Lo ha dichiarato il primo ministro bulgaro Bojko Borisov annunciando di aver preso parte, insieme all'omologo greco Kyriakos Mitsotakis, alla cerimonia della firma dell'accordo con il quale l'operatore del gas della Bulgaria, Bulgartransgaz, ha acquisito il 20 per cento di Gastrade, società ellenica che sviluppa il terminale Gnl di Alessandropoli. "Il progetto è estremamente importante per la sicurezza energetica della regione e per la diversificazione nell'intera regione", ha affermato Borisov scrivendo su Twitter dopo la firma. "Il gas sarà liquefatto e sarà collegato con le reti nazionali del gas naturale; da là (dal terminal di Alessandropoli) sarà portato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 verso la Grecia, la Bulgaria e l'intera Europa sud orientale e centrale", ha affermato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis. (Gra)