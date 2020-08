Speciale energia: Saipem parteciperà a sviluppo parco eolico nell'Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem parteciperà allo sviluppo di un parco eolico nel mare Adriatico davanti alle coste di Ravenna. Lo rende noto la stessa società che sul proprio sito ricorda che questa iniziativa "conferma così la sua presenza sempre più attiva nell'ambito delle iniziative legate allo sviluppo dell'eolico offshore e attesto la sua presenza nel settore anche in Italia". A tal fine - si legge - Saipem ha recentemente firmato un Memorandum of understanding con Agnes, società per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel mare Adriatico che si occupa di eolico offshore e nearshore, solare galleggiante in mare, sistemi di stoccaggio dell'energia, produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, e Qint'x, società italiana specializzata nel settore delle energie rinnovabili, in particolare fotovoltaico, eolico, idroelettrico ed e-mobility. Il progetto prevede l'installazione di circa 56 turbine su fondazioni fisse sul fondo del mare in due siti differenti, il primo oltre le 8 miglia nautiche, il secondo oltre le 12 miglia. La potenza totale installata sarà pari a circa 450 mw. Nell'ambito dello stesso progetto, inoltre, si prevede di utilizzare tecnologie innovative come il solare fotovoltaico galleggiante attraverso la tecnologia proprietaria di Moss Maritime, parte della divisione XSIGHT di Saipem dedicata allo sviluppo di soluzione innovative per velocizzare il processo di decarbonizzazione del settore dell'energia. A tal proposito la divisione Xsight ha già iniziato lo sviluppo di soluzioni integrate mirate all'utilizzo dell'energia rinnovabile e alla produzione di idrogeno "Green" e il progetto Agnes sarà il primo progetto dove tali soluzioni integrate prenderanno forma, dando la possibilità di trovare una soluzione alternativa al decomissioning delle piattaforme O&G presenti nel mar Adriatico. Il progetto si collocherà in un'area ad alta vocazione industriale e coinvolgerà la filiera locale a supporto del progetto stesso. (Com)