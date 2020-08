Speciale energia: Libia, ambasciatore Usa a colloquio con Sarraj, focus su cessate il fuoco ripresa esportazioni petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti a Tripoli, Richard Norland, ha discusso al telefono con il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, del un cessate il fuoco e dell’istituzione di una zona smilitarizzata nella Libia centrale. Lo riferisce la sede diplomatica degli Stati Uniti in Libia, distaccata però a Tunisi. L’ambasciatore ha intrattenuto dei colloqui con “politici e funzionari libici per valutare i progressi nell’attuazione delle dichiarazioni rilasciate venerdì in merito al cessate il fuoco e alla ripresa della produzione di petrolio in Libia". L'ambasciata ha spiegato che Norland si è trovato d’accordo con Al Sarraj sulla necessità che i colloqui nel formato 5+5 organizzati dall’Onu a Ginevra “si concentrino immediatamente sulle modalità di un cessate il fuoco e su come stabilire un'efficace soluzione smilitarizzata nella Libia centrale, per dare inizio al processo di de-escalation e all’espulsione di tutte le forze straniere e dei mercenari". (Res)