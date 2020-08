Speciale energia: ministro Esteri cipriota, nuovo Navtex turco è passo nella direzione sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Navtex della Turchia per il prolungamento delle sue attività di ricerca sismica nel Mediterraneo orientale è un passo nella direzione sbagliata. Lo ha detto il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Cna", dopo una lunga conversazione telefonica avuta con l'omologo greco Nikos Dendias. "Certamente non è uno sviluppo positivo. Ed è uno sviluppo che dimostra intenzioni", ha osservato il titolare della diplomazia di Nicosia. La Grecia ha emesso un Navtex avvisando che le sue forze navali e aeree condurranno un'esercitazione congiunta in un'area che si sovrappone a quella per cui anche la Turchia ha diffuso un avviso ai naviganti riguardo lo svolgimento di operazioni. La mossa, come evidenzia il quotidiano "Kathimerini", è una riposta alla decisione di Ankara di prolungare le attività di ricerca sismica per le esplorazioni di gas e petrolio nel Mediterraneo orientale, nell'area a sud dell'isola greca di Castelrosso (Kastellorizo). (Gra)