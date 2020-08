Speciale energia: Turchia-Azerbaigian, telefonata fra presidenti Parlamento, focus su scoperta giacimento gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Turchia, Mustafa Sentop, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologa dell’Azerbaigian, Sahibe Gafarova. Lo riferisce un comunicato della presidenza del Parlamento di Ankara, citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Secondo il comunicato la presidente Gafarova si è congratulata con Sentop per la scoperta, recentemente annunciata dalla Turchia, di un enorme giacimento di gas naturale nel Mar Nero, nella cosiddetta zona Tuna-1. La presidente Gafarova ha ribadito in un tweet le congratulazioni all’omologo Sentop e “a tutto il popolo turco”. Gafarova ha anche espresso le sue condoglianze per le vittime delle alluvioni che hanno colpito in questi giorni la provincia turca di Giresun, sul Mar Nero, causando secondo il ministero dell’Interno di Ankara almeno sette vittime. La telefonata fra Sentop e Gafarova giunge dopo che venerdì 21 agosto il presidente della Turchia ha annunciato alla nazione la scoperta di un giacimento di gas naturale con riserve di 320 miliardi di metri cubi, che sarà reso operativo a partire dal 2023. Nei giorni scorsi la scoperta turca è già stata il tema di una conversazione telefonica tra il presidente Erdogan e l’omologo dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. (Tua)