Milano: Mascaretti (Fd'I), su nuovi posti auto bluff dell'amministrazione comunale

- "Fratelli d'Italia in campo con i suoi Circoli a presidio del territorio e a difendere i cittadini dai soprusi di questa amministrazione che continua a dimostrarsi tanto inadeguata quanto persecutoria di certe categorie" lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti capogruppo FdI a Palazzo Marino. "Otello Ruggeri, presidente del circolo nord-est Milano di Fratelli d'Italia, ha evidenziato come siano stati conteggiati come nuovi posti auto già esistenti: ad esempio sopra il ponte della Martesana, dove saranno regolamentati, anche sa già prima lì la sosta era tollerata, anche se non consentita. Contrariamente a quanto dichiarato i posti auto diminuiranno sensibilmente, si tratta quindi dell'ennesimo bluff di questa amministrazione che spaccia una regolarizzazione di parcheggi già utilizzati per la creazione di nuovi parcheggi. Come FdI siamo per una mobilità dolce e sostenibile che consenta a tutti i milanesi di fruire della loro città. Puntiamo a sviluppare una rete di microcar elettriche a basso impatto ambientale, utilizzabili da persone anziane, disabili, genitori che devono accompagnare i figli e fare la spesa anche quando piove o l'asfalto si scioglie per il caldo" ha concluso Mascaretti. (Com)