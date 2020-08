Mediterraneo orientale: Maas, tensioni tra Grecia e Turchia rischiano di sfociare in “disastro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescente tensione tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale potrebbe sfociare in un “disastro” in caso di nuove “scintille”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas al termine dell’incontro ad Atene con l’omologo greco, Nikos Dendias. "Qualsiasi scintilla, per quanto piccola, potrebbe portare al disastro", ha affermato il capo della diplomazia tedesco sottolineando come la crescente tensione tra i due paesi “non sia nell’interesse di nessuno”. La Germania sosterrà, con tutte le sue forze, il processo di dialogo sempre sulla base del diritto internazionale, ha aggiunto Maas. "La Grecia difenderà la sua sovranità e i suoi diritti sovrani, senza arroganza, minacce e ampollosità", ha detto da parte sua Dendias. Riferendosi alle ultime azioni di Ankara, il ministro greco ha sottolineato che invece di mosse “di allentamento della tensione”, ci sono nuove provocazioni che minano la stabilità nella regione e costituiscono una violazione del diritto internazionale. (segue) (Gra)