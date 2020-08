Mediterraneo orientale: Maas, tensioni tra Grecia e Turchia rischiano di sfociare in “disastro” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dendias ha inoltre rilevato che la situazione nel Mediterraneo orientale riguarda l'intera Unione europea e ha sottolineato che il diritto comunitario deve essere difeso con forza contro le forze regressive. Secondo la stampa greca, Dendias ha anche chiesto l'imposizione di sanzioni alla Turchia al prossimo Consiglio informale dei ministri degli Esteri in programma il 27 e il 28 agosto a Berlino: "Molti di noi raccomandano il dialogo. Ma non ci può essere dialogo sotto il regime di minacce”, ha evidenziato il capo della diplomazia di Atene parlando con i giornalisti dopo l'incontro. Sempre oggi Maas si recherà ad Ankara per incontrare il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. (segue) (Gra)