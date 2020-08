Mediterraneo orientale: Maas, tensioni tra Grecia e Turchia rischiano di sfociare in “disastro” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ieri sera ai giornalisti, ha dichiarato che "la Grecia sarà ritenuta responsabile di eventuali conflitti nella regione". "Questa dichiarazione è un deterioramento della situazione e mette in pericolo la sicurezza costiera e di navigazione di tutte le navi della regione", ha dichiarato Erdogan in merito al Navtex (avviso ai naviganti) emesso ieri dalla Grecia che ha annunciato esercitazioni militari a est dell’Isola di Creta dal 25 al 27 agosto a cui si uniranno anche quattro caccia dell'aeronautica emiratina. Il presidente Erdogan ha aggiunto: "Con questo atteggiamento contro il diritto internazionale, la buona volontà e le relazioni di vicinato, la Grecia si è gettata in un caos da cui non potrà uscire". (Gra)