Coronavirus: assessore Sanità Lazio, ieri 14 positivi in aeroporti Roma individuati con test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino sono stati individuati 8 nuovi positivi asintomatici tutti di rientro dai Paesi oggetto dell'ordinanza del ministero della Salute, sono invece 6 i casi positivi individuati all'aeroporto di Ciampino. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Riguardo a tali attività l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota commenta: "Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati negli aeroporti di Roma attraverso l'utilizzo dei test rapidi antigenici, quelli validati, sono stati 120, confermati successivamente dal test molecolare. Quello che conta è la validazione scientifica eseguita dall'istituto Spallanzani, laboratorio di riferimento nazionale, con la collaborazione del Veneto e dell'Emilia Romagna. Alcune polemiche - aggiunge D'Amato - sono surreali poiché bastava chiedere se uno dei tanti test privati a pagamento e non validati è lo stesso che si sta eseguendo presso gli aeroporti, la risposta ovviamente è no e questa vicenda testimonia ancora una volta l'importanza di seguire le indicazioni di sanità pubblica validate dallo Spallanzani anziché buttare soldi in test inutili anzi dannosi". (Com)