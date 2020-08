Tunisia: Walid Zidi è il primo ministro non vedente nella storia del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella squadra di governo presentata da Hichem Mechichi, premier incaricato dal presidente della Tunisia, Kais Saied, spicca la figura di Walid Zidi, cui è stato affidato il ministero della Cultura. Se l'esecutivo formato da Mechichi dovesse ottenere la fiducia dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento unicamerale di Tunisi, Zidi conseguirebbe un particolare primato. Sarebbe, infatti, il primo ministro non vedente nella storia del paese nordafricano. Nato nel 1986, Walid Zidi insegna all'Università di Manouba e l'incarico ministeriale sarebbe in realtà il secondo primato per cui risale agli onori della cronaca. Come riferisce il sito tunisino "Kapitalis", un anno fa Zidi ha fatto notizia per essere stato il primo non vedente a ottenere un dottorato in Tunisia, con una tesi in lingua e linguistica araba alla Facoltà di Lettere di Manouba. Oltre all'accademia, il ministro incaricato si dedica anche alla musica e alla poesia. Dopo aver conseguito il più alto titolo universitario il 31 gennaio 2019, Zidi ha reso noto il suo desiderio di creare un'unità specifica di apprendimento per studenti ipovedenti, in grado di fornir loro l'attrezzatura necessaria per la didattica. "Pur avendo altre opportunità di lavoro all'estero - aveva dichiarato ai media tunisini - non ho intenzione di lasciare il mio paese. Voglio essere una luce, aiutare a illuminare la Tunisia e contribuire ad aprire nuovi percorsi e nuove opportunità". (Res)