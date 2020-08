© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Gorgonzola (Mi) un ciclista è stato investito in via Luigi Cagnola. L'impatto con un veicolo ha sbalzato l'uomo di almeno 4 metri. Per il ciclista, 75enne, trauma cranico e perdita di conoscenza oltre ad una frattura all'arto inferiore. L'uomo è ricoverato in codice rosso al San Raffaele di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani (Rem)