Roma: derubano collanina d'oro a 17enne in strada, arrestata una coppia

- Una giovane coppia, lei ventenne romana e lui ventunenne egiziano senza fissa dimora e con precedenti, sono stati denunciati per aver derubato in piazza dei Cinquecento una collanina d'oro a un 17enne, il quale subito ha contattato il 112 per chiedere aiuto. In suo soccorso sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro. I militari hanno raccolto la testimonianza del ragazzo e la descrizione dei due ladri e dopo pochi minuti hanno individuato la coppia in via Giolitti. I due ladri sono stati riconosciuti dalla vittima e per loro è scattata la denuncia con l’accusa di furto aggravato in concorso. (Rer)