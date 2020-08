Coronavirus: verranno effettuati tamponi ai soli dipendenti del camping Isuledda di Cannigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno effettuati ai soli 200 dipendenti del camping Isuledda a Cannigione i tamponi per individuare eventuali nuovi contagi da coronavirus nella struttura turistica del Nord Sardegna dopo i quattro casi emersi nei giorni scorsi, una ragazza romana già rientrata nella capitale e altri tre giovani in isolamento in un appartamento ad Arzachena. La decisione è stata presa di comune accordo da prefettura di Sassari, Azienda di tutela della salute e Unità di crisi regionale. A pesare sono stati i possibili problemi di ordine pubblico derivanti da una simile operazione di screening su quasi duemila persone. I test sui dipendenti, i cui risultati dovrebbero conoscersi in giornata, saranno decisivi per stabilire se effettuare un maxi-controllo su tutti gli ospiti del campeggio. (Rin)