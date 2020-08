Milano: De Corato, ciclabile Sesto San Giovanni – San Babila, in viale Monza traffico intasato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore alla mobilità del comune di Milano, Marco Granelli, può dire quello che vuole e anche dare i numeri sulla pista ciclabile che collegherà San Babila a Sesto, ma la verità è che i milanesi di questo percorso, così fatto, hanno paura e continueranno a preferire la loro auto per recarsi al lavoro. Secondo una ricerca dell'Univeristà Bicocca e di Pirelli, la percentuale di lavoratori che dopo il lockdown preferirà utilizzare la propria auto per arrivare sul posto di lavoro passerà dal 20 al 70percento". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in merito alle dichiarazioni odierne di Granelli sul proseguimento dei lavori della pista ciclabile in viale Monza verso Sesto San Giovanni. "Non mi sbalordisco di queste percentuali, visto che l'alternativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, che molti preferirebbero non utilizzare per timore del virus, è un percorso per biciclette pericoloso. Io sono favorevole alle piste ciclabili, ma se fatte in modo da garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni, evitando di creare disagi e situazioni di pericolo per gli automobilisti. È per questo che come dirigente nazionale di Fratelli d'Italia mi sono rivolto alla Magistratura, perché ritengo che queste piste ciclabili, così fatte, siano rischiose per gli utenti della strada. Come lo stesso Comune di Sesto San Giovanni, tramite le parole dell'assessore all'urbanistica Antonio Lamiranda, aveva sottolineato, 'per realizzare una pista ciclabile permanente occorre un progetto serio'. Di certo viene difficile definire così ciò che la Giunta green di Milano sta portando avanti con cambi e correzioni del tracciato in corsa. Intanto - conclude De Corato- si cominciano già a vedere i primi risultati in viale Monza, nel tratto compreso tra via Boiardo e via Petrocchi: traffico intasato!" (Com)