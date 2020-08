Ue: Bernini (FI) su Sure, veto M5s su Mes sempre più incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini evidenzia che "il prestito europeo Sure fa parte delle misure che 'trovano il sostegno' del Movimento cinque stelle e che 'non preludono ad alcuna possibile apertura sul Mes'. Ma - puntualizza in una nota - visto che Sure e Mes sono entrambi prestiti che andranno restituiti, il veto M5s diventa sempre più incomprensibile. Il governo resta però schiavo di questa contraddizione in termini, di questo macigno ideologico che impedirà di affrontare l’autunno con gli strumenti necessari per arginare la temuta seconda ondata di Covid. Gualtieri esulta perché i fondi del Sure ci faranno risparmiare cinque miliardi e mezzo di euro, ma allora - conclude la parlamentare azzurra - perché rinunciare al risparmio di sei miliardi garantito dal Mes a interessi zero? Ogni ulteriore giorno perduto è un danno per il Paese". (Com)