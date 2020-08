Repubblica Ceca: debito privato supera 90 miliardi di euro a metà 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del primo semestre del 2020 il debito privato totale della popolazione della Repubblica Ceca sale a 2.520 miliardi di corone (92,8 miliardi di euro), aumentando così di 143 miliardi su base annua (5,3 miliardi). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk", facendo riferimento ai dati pubblicati dall'Ufficio di credito non bancario ceco (Cnbc). Esso attribuisce la causa principale dell'aumento ai mutui per l'acquisto di abitazioni, nonostante il numero assoluto di coloro che hanno contratto tali mutui sia in calo da 6 trimestri consecutivi. (Vap)