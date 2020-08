Roma: arrestato spacciatore alla Borghesiana, nascondeva cocaina in auto e hashish in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 44 anni, italiano, è stato arrestato dai Falchi della squadra mobile di Roma e dagli agenti del commissariato Casilino, perchè deteneva in casa oltre 1,1 chili di cocaina e 9,5 chili di hashish, oltre che il materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e bilancino di precisione. Durante un servizio di prevenzione in zona Borghesiana, nel quartiere Casilino, i poliziotti della squadra mobile hanno notato un veicolo sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo: l'uomo però, nonostante l'alt, si è dato alla fuga e ha fatto perdere le proprie tracce.Il suo mezzo un'ora dopo è stato riagganciato e dalla successiva verifica è emerso che il conducente custodiva a bordo del veicolo, occultato al di sotto del sedile lato passeggero, una confezione in cellophane che conteneva 1,117 chili di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'uomo, dichiaratosi muratore e residente nel quartiere: a casa il 44enne ha mostrato altre due dosi di cocaina da circa 2 grammi, ma gli agenti hanno perquisito l'appartamento fino a trovare un vano, nel piano mansardato della casa, nascosto alla vista da un comodino e ricavato all'interno di una intercapedine creata ad hoc, in cui c'erano 93 panetti di hashish per un peso lordo di 9,5 chili. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale di Rebibbia in attesa del giudizio di convalida. (Rer)