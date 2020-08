Romania: governo aumenta garanzie statali su prestiti in capitale circolante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha adottato un decreto d'urgenza per modificare il programma per le piccole e medie imprese, Imm Invest. Il capo della cancelleria del primo ministro, Ionel Danca, ha dichiarato che il tetto delle garanzie statali è passato da 3,10 miliardi di euro a 4,13 miliardi di euro e che gli interessi sui prestiti per il capitale circolante saranno sovvenzionati al 100 per cento per un periodo di otto mesi. "Dopo aver ricevuto tutte le approvazioni necessarie e aver preso in carico le osservazioni ricevute nell'ambito di tali approvazioni, è stata adottato il decreto d'urgenza nella forma finale per la modifica del programma Imm Invest. Pertanto, il tetto di garanzia è stato aumentato da 3,10 miliardi di euro a 4,13 miliardi di euro, il periodo dell'aiuto di Stato sotto forma di interessi sovvenzionati al 100 per cento nell'ambito di questi prestiti per capitale circolante e investimenti è stato modificato in un periodo standard per tutti i beneficiari di questo programma, rispettivamente otto mesi dalla data di concessione del prestito", ha dichiarato Danca alla fine della riunione del governo. (segue) (Rob)