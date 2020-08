Romania: governo aumenta garanzie statali su prestiti in capitale circolante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della cancelleria del presidente del Consiglio romeno ha aggiunto che un altro cambiamento "importante" riguarda l'accesso delle Pmi ai prestiti per capitale circolante alle stesse condizioni delle garanzie statali e con interessi agevolati dallo Stato, rispettivamente l'aumento del tetto per questa tipologia di prestiti a 1 milioni di euro, da 210 milione di euro. "Fondamentalmente, le Pmi potranno accedere a questa linea di credito per un capitale circolante fino a 1 milioni di euro", ha detto Danca. (Rob)