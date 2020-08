Referendum: Fratoianni (Si), voteremo no perché qualità nostra democrazia vale più di un caffè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, interviene sulla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre prossimi sulla riduzione del numero dei parlamentari ed afferma in un video sui social: "Al referendum costituzionale voteremo no. Voteremo no - prosegue il parlamentare di liberi e uguali - perché manca una legge elettorale proporzionale che garantisca pluralismo e rappresentanza, perché mancano i contrappesi costituzionali che erano stati promessi e previsti. Voteremo no - conclude Fratoianni - perché la qualità della nostra democrazia vale più del costo di un caffè". (Rin)