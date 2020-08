Brasile: coronavirus, governo proroga per altri due mesi misure anti-licenziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del ministero fino ad oggi 9,6 milioni di lavoratori hanno subito un taglio delle ore o una sospensione del contratto. In caso di sospensione del contratto il lavoratore ha diritto a richiedere il sussidio di disoccupazione e in caso di riduzione degli orari il pagamento di una integrazione. Non sono possibili riduzioni del salario minimo e nessun lavoratore, anche con riduzione del 50 per cento delle ore di lavoro, potrà essere retribuito con un valore inferiore al salario minimo. Il presidente Bolsonaro ha anche confermato che il governo estenderà il pagamento dei bonus di emergenza in favore di lavoratori precari fino alla fine dell'anno, riducendo tuttavia l'attuale importo di 600 real (90 euro) per renderlo più sostenibile per le casse federali. (segue) (Brb)