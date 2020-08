Umbria: De Luca (M5s), consorzio Tevere-Nera, tassa poteva già essere eliminata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come mai solo oggi e solo alla vigilia delle elezioni del Consorzio di bonifica Tevere-Nera la Lega si accorge che in Umbria esiste una fiscalità a due velocità? Il gruppo consiliare leghista è a conoscenza del fatto che esistono tre enti di bonifica e non solo quello del Tevere-Nera? Ma soprattutto cosa c'entrano le elezioni del consorzio con l'iniquo e ingiusto trattamento in termini di contribuzione fiscale dei nostri cittadini?". Lo ha chiesto il consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Umbria Thomas De Luca. "Non sarà certo il futuro organo amministrativo eletto in seno al Consorzio a determinare la fine del tributo - ha proseguito De Luca - ma c'è bisogno di una modifica della legge regionale come già proposto dal M5s. Siamo d'accordo che nel nostro territorio non debbano esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ma allora non capiamo come mai la maggioranza abbia bocciato non meno di due mesi fa l'ordine del giorno delle minoranze per una revisione della legge ‘30/2004’ che detta ‘Norme in materia di bonifica’, utile a porre fine all'iniquità fiscale tra i vari comprensori della regione”. (segue) (Ren)