Cuggiono (Mi): carabinieri arrestano 26enne per spaccio

- I carabinieri di Cuggiono (Mi), hanno arrestato in flagranza di reato in via Leopardi, nei pressi del cimitero comunale, un uomo italiano 26enne disoccupato e pregiudicato, sorpreso mentre cedeva un involucro contenente 5gr di sostanza stupefacente tipo “hashish” ad un altro soggetto italiano (successivamente segnalato alla prefettura). L'immediata perquisizione personale nei confronti dell’arrestato ha permesso di rinvenire altri 20 gr di hashish, 10gr di marijuana e 90 euro in contati provento dell'attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 450gr di hashish e altri 183 gr di marijuana. L'uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo. (Rem)