Migranti: Grecia, tra otto mesi completa nuova barriera al confine con la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di una nuova barriera da parte della Grecia nei pressi di Evros, al confine terrestre con la Turchia, sarà completata in otto mesi. Lo ha dichiarato in parlamento il ministro per la Protezione dei cittadini, Michalis Chrysochoidis. Il costo totale per la recinzione al confine greco-turco, allo scopo di impedire gli ingressi dei migranti dalla Turchia, è stimato in 62,9 milioni di euro e verrà sviluppato da un consorzio di società. La barriera avrà una lunghezza totale di 27 chilometri e otto torrette di avvistamento. Tale struttura sarà utilizzata dall'Esercito della Grecia. Sarà inoltre rafforzata anche la recinzione esistente, danneggiata durante recenti tentativi di attraversamento illegale del confine da parte di gruppi di migranti.(Gra)