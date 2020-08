Colombia: coronavirus, sindaca Bogotà annuncia fine quarantena per aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca della capitale colombiana Bogotà, Claudia Lopez, ha annunciato che alla mezzanotte di mercoledì terminerà il regime di quarantena localizzata istituito per contenere il contagio da nuovo coronavirus. A partire da giovedì, ha detto la sindaca parlando in conferenza stampa, inizierà una fase di nuova normalità, con l’apertura di altri settori dell’economia. In questa nuova fase, denominata 4 per 4, alcune attività potranno operare dal lunedì al giovedì, altre dal giovedì alla domenica. Torneranno inoltre le classi in presenza, mentre il trasporto pubblico potrà operare al 50 per cento delle sue capacità, rispetto all’attuale 35 per cento. (segue) (Mec)