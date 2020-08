Cultura: Zannola (Pd), Fontana Trevi deturpata da sciatteria Raggi con transenne improvvisate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Partito democratico capitolino, Giovanni Zannola, riferisce che la Fontana di Trevi a Roma è stata circondata da transenne improvvisate. "La fontana più bella e grande di Roma, un capolavoro d'arte famoso in tutto il mondo - spiega Zannola in una nota - circondato da transenne arrugginite, improvvisate e rimediate. Una meraviglia degradata da interventi posticci. La Fontana di Trevi, circondata da improbabili nastri gialli, riannodati e penzolanti che delimitano l'accesso a turisti e visitatori, è un esempio clamoroso dell'incuria e del degrado in cui è stata precipitata la nostra città. Una vergogna e uno scempio - prosegue Zannola - che dà la cifra di come viene governato il meraviglioso patrimonio architettonico e artistico ma anche la Capitale nel suo complesso. Insomma - conclude - un'amministrazione che non comprende il valore dei tesori cittadini e quindi non li tutela, non li valorizza ma anzi li sfregia per noncuranza e sciatteria". (Com)