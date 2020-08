Roma: ciclista di 78 anni muore in via Salaria, probabile malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ciclista di 78 anni è deceduto questa mattina sulla via Salaria, direzione fuori Roma, probabilmente a causa di un malore. Sul posto oltre al personale medico che ha avviato le procedure di rianimazione e un'eliambulanza, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del III gruppo Nomentano. Le pattuglie hanno eseguito gli accertamenti di rito sullo stato dei luoghi e provveduto ad agevolare la viabilità nella zona, con la chiusura momentanea della via per consentire intervento eliambulanza. (Rer)