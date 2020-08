Cologno Monzese: deruba anziano dell'orologio, donna arrestata dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabineri di Cologno Monzese (Mi), in via Mazzini hanno arrestato in flagranza reato di furto, una donna rumena classe 32enne nullafacente e pregiudicata per reati specifici dopo aver derubato un pensionato 74enne. La donna si era avvicinata all'uomo e con il pretesto di richiedere informazioni stradali, è riuscita ad asportargli l'orologio rolex, valore euro 5.000 circa, che l'anziano indossava al polso. I carabinieri sono riusciti a fermarla recuperando la refurtiva che è stata restituita all'avente diritto. La donna è stata arrestata e trattenuta in camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo (Rem)