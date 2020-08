Bielorussia: Tikhanovskaya, opposizione pronta a negoziare con autorità di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione bielorussa è pronta a nominare dei negoziatori per partecipare ai colloqui con le autorità di Minsk ed è aperta ad accettare la mediazione internazionale. Lo ha affermato oggi l'ex candidata alle presidenziali bielorusse Svetlana Tikhanovskaya, considerata fra i leader dell'opposizione. "Dichiaro la nostra disponibilità a prendere parte ai negoziati con le autorità. Siamo pronti a nominare i negoziatori. Siamo disponibili a considerare la mediazione delle organizzazioni internazionali per facilitare il dialogo", ha detto Tikhanovskaya in un discorso rivolto al Parlamento europeo. (Rum)