Brasile: coronavirus, stati e municipi autorizzati a prendere in prestito altri 900 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stati e i municipi del Brasile sono stati autorizzati a prendere in prestito ulteriori 6 miliardi di real (900 milioni di euro) dal sistema finanziario privato potendo contare sulla garanzia di parziale copertura in caso di insolvenza da parte del governo federale. Lo ha stabilito il Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale brasiliana (Bc) al termine di una riunione straordinaria. Grazie alla decisione il limite di credito per i governi locali nel 2020 passa, complessivamente, da 12 miliardi di real (1,8 miliardi di euro) a 18 miliardi di real (2,7 miliardi di euro). (segue) (Brb)