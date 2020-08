Brasile: coronavirus, stati e municipi autorizzati a prendere in prestito altri 900 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo il limite per le operazioni garantite dal governo federale, con il Tesoro pronto a coprire eventuali insolvenze, è passato da 4,5 miliardi di real (680 milioni di euro) a 7,5 miliardi di real (1,2 miliardi di euro). Il limite per le operazioni non garantite del governo federale è aumentato da 7,5 miliardi di real (1,2 miliardi di euro) a 10,5 miliardi di real (1,5 miliardi di euro). Il limite imposto al governo federale, stabilito in 400 milioni di real (60,3 milioni di euro) non è stato modificato. Ogni anno il Cnm fissa i valori massimi che la federazione, gli stati e i comuni possono prendere in prestito dal sistema finanziario. Questa è la seconda volta nel 2020 che il Cnm alza i limiti di credito per stati e comuni. L'ultima volta era successo a giugno. Il ministero dell'Economia ha reso noto che la misura non ha alcun impatto sul debito pubblico federale, perché le modifiche sono valide solo per gli enti pubblici locali. (segue) (Brb)