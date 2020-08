Energia: ministro Iran critica progetto saudita-iracheno per fornitura elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran copre attualmente metà del consumo di elettricità in Iraq e il progetto di un accordo iracheno con l’Arabia saudita per fornire energia a Baghdad risulta non essere realizzabile. Lo ha affermato oggi il ministro dell’Energia dell’Iran, Reza Ardakanian, secondo quanto riporta il portale iracheno “Shafaaq News”. Secondo il ministro Ardakanian l’Iran contribuisce a soddisfare metà del fabbisogno energetico iracheno mediante l’export diretto di energia e la vendita di gas naturale. Ardakanian ha aggiunto che “è impossibile” per qualsiasi paese esportare elettricità in Iraq, poiché il paese è ancora danneggiato dalla guerra, è colpito da attacchi terroristici e deve ancora affrontare problemi nell’assicurare le forniture di elettricità. Inoltre, secondo il ministro di Teheran nella rete elettrica irachena sono operativi solo 15.000 megawatt su 25.000 totali installati, e questo “notevole deficit” deve essere un invito per altri paesi confinanti a collaborare per risolvere i problemi infrastrutturali. “La porta è aperta ad altri per fornire aiuti in quest’ambito”, ha aggiunto Ardakanian. Secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal” gli Stati Uniti stanno promuovendo un nuovo progetto congiunto fra Iraq e Arabia Saudita in ambito energetico. Scopo dell’iniziativa statunitense sarebbe favorire una maggiore integrazione dell’Iraq con i vicini paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc), e ridurre la dipendenza energetica di Baghdad dall’Iran. Un comunicato dell’ambasciatore dell’Iraq in Arabia Saudita, Qahtan al Janabi, riferisce che “esiste un memorandum di intesa, firmato fra il Segretariato generale del Gcc e il ministero iracheno dell’Elettricità, per connettere il paese al Golfo tramite il Kuwait”, indicando che c’è stato “un chiaro sviluppo in materia”. (Res)