Scuola: Labriola (FI), Conte boccia Azzolina, peccato si sia perso tempo prezioso

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, segnala che "Conte sale in cattedra e boccia la ministra Azzolina richiamando tutti alla responsabilità. Purtroppo arriva tardi perché la ministra ha già perso molto tempo prezioso. Di questo inizio anno scolastico - continua la parlamentare in una nota - abbiamo solo una certezza e cioè che la scuola ripartirà, o dovrebbe ripartire, a settembre. Tutto il resto rimane oscuro. Ci saranno ingressi scaglionati? Quale sarà la durata effettiva delle lezioni? Molte sono le domande che necessitano di risposte. Se la scuola deve ripartire in sicurezza non la si può lasciare alla discrezionalità". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Come si fa a pensare ad esempio che un bambino porti correttamente la mascherina per molte ore? Bisogna preferire le visiere protettive e c'è assoluto bisogno di sapere come verranno sanificate le aule. In realtà il governo ha scaricato tutte le responsabilità sui dirigenti scolastici. Con il ritardo nell'acquisto dei banchi monouso e la mancanza di spazi alternativi alle classiche aule - spiega la deputata -, sarà necessaria sicuramente la didattica a distanza da affiancare a quella in presenza. La scuola è la cartina tornasole di un esecutivo che parla molto e agisce poco per l'interesse del Paese". (Com)