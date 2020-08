Sicurezza: Tofalo (M5s), solidarietà a Polizia aggredita durante operazione ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo esprime "massima solidarietà" alla Polizia e in una nota scrive: "I nostri uomini e donne in divisa lavorano giorno e notte per la sicurezza di tutti i cittadini. Spesso si trovano a dover gestire situazioni complesse, come accaduto a Marina di Carrara dove nel corso di un intervento per sedare una lite tra giovani, si sono trovati anche a dover gestire le provocazioni della folla, perlopiù giovani presenti sul posto. Da sottolineare è la grande professionalità che hanno dimostrato nel condurre l'operazione di ordine pubblico". Per Tofalo, "fa male guardare le immagini di quei momenti di tensione dove si vedono tanti ragazzi scagliarsi contro chi rappresenta lo Stato, inveire e intralciare le operazioni. Comportamenti come questi vanno condannati fermamente. Condivido la preoccupazione espressa da capo della Polizia Franco Grabrielli per il generale clima di insofferenza". (Com)