Hong Kong: legge sicurezza, negata libertà su cauzione al primo arrestato

- L’Alta corte di Hong Kong si è pronunciata oggi per la seconda volta contro la richiesta della libertà su cauzione da parte Tong Ying-kit, la prima persona arrestata e incriminata in base alla nuova legge sulla sicurezza. L’uomo, un cameriere di 23 anni, è stato arrestato il primo luglio con le accuse di incitamento al separatismo e attività terroristiche perché trasportava a bordo di una motocicletta una bandiera con lo slogan “Liberare Hong Kong: la rivoluzione dei nostri tempi” dirigendosi verso un gruppo di agenti di polizia. Il giovane è detenuto dal 6 luglio nel centro di Lai Chi Kok e l’inizio del suo processo è fissato per il 6 ottobre nel Tribunale di West Kowloon. Il primo ricorso era già stato respinto il 21 agosto. La libertà su cauzione è stata negata in base all’articolo 43 della legge, che esclude la concessione nel caso in cui il giudice ritenga che un sospetto o un imputato possa continuare a commettere atti che mettano in pericolo la sicurezza nazionale. La sua difesa ha argomentato che l’articolo non è coerente con la Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale perché consente la detenzione arbitraria e viola il principio della presunzione di innocenza. (segue) (Cip)