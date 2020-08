© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un escursionista è morto percorrendo il sentiero di Gressoney-Saint-Jean, in Valle d'Aosta. L'uomo è precipitato per 40 metri mentre stava percorrendo il sentiero insieme alla moglie all'altezza del Col Ranzola. Per il recupero del corpo è intervenuto l'elicottero della Protezione civile. (Ren)