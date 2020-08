Migranti: Musumeci, al via svuotamento hotspot Pozzallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l’hotspot di Pozzallo, dove alle 11 arriverà il nostro team per esaminare l’idoneità dei locali". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in un post su Facebook. "I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti - ha proseguito il governatore - Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente sì. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità", ha concluso il goveranatore. (Ren)