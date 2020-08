Scuola: Campidoglio, pubblicato documento con criteri per ripresa attività nidi e strutture infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato sul sito di Roma Capitale, e inviato ai Municipi e alle coordinatrici delle strutture educative e scolastiche di Roma Capitale, il documento della task force Scuola capitolina che ha elaborato le nuove proposte organizzative per la ripresa delle attività di nidi e scuole dell'infanzia di Roma Capitale per settembre 2020. I criteri sono stati messi a punto nel rispetto delle buone pratiche, dei valori e dei principi sperimentati in questi anni, adattandoli alle nuove condizioni necessarie per tutelare la salute e la sicurezza del personale educativo, dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. Il progetto educativo-pedagogico contenuto nel documento ed elaborato dagli esperti interni ed esterni all'amministrazione, che hanno lavorato gratuitamente, dovrà essere attuato in base alle caratteristiche di ciascuna delle strutture di Roma Capitale: 212 nidi a gestione diretta, 95 nidi a gestione indiretta (convenzione/concessione/project financing) e 318 scuole dell'infanzia. La programmazione tiene conto dell'emergenza Covid-19, ma con uno sguardo trasformativo e positivo volto anche a sperimentare, in tutti i servizi, nuovi progetti come l'educazione all'aperto. (segue) (Com)