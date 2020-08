Scuola: Campidoglio, pubblicato documento con criteri per ripresa attività nidi e strutture infanzia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura delle scuole - afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi - è condizione essenziale per una vera ripartenza della vita della città, dopo un lockdown che ha condizionato le abitudini di bambini e famiglie. Vogliamo consentire anche ai più piccoli una ripresa delle attività quotidiane, in sicurezza ma restituendo un ruolo privilegiato alla socialità, alla crescita e al progetto educativo. Ringrazio tutti i componenti della Task Force per l'impegno con cui hanno portato avanti questo fondamentale lavoro". Per l'assessora alla Scuola Veronica Mammì "la ripresa della normalità e la riapertura della scuola, con tutte le necessarie azioni di sicurezza sanitaria previste, costituiscono dal punto di vista pedagogico il percorso privilegiato per quella serenità emotiva cui i bambini hanno diritto. Abbiamo lavorato con impegno perché la tutela della salute fosse integrata alla ripresa del gioco e delle proposte educative e didattiche di cui i nostri bambini sentono la mancanza. Stiamo gestendo ogni tassello necessario perché possano riprendere la loro quotidianità scolastica in piena sicurezza". (Com)