Migranti: Musumeci, spero in buonsenso governo, io sempre collaborativo

- "Spero nel buonsenso del governo centrale. Speriamo che non ci siano né vinti né vincitori". Lo ha affermato ai microfoni di "Start", su Sky Tg24, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, parlando dell'ordinanza di sgombero dei centri di accoglienza emanata dalla Regione. Sulla questione, il governatore ha ricordato di aver "già dimostrato di essere collaborativo: abbiamo operato oltre 11 mila interventi sui migranti, abbiamo sempre dato ampia disponibilità, più collaborazione di così non si può". I migranti, ha aggiunto, "scappano e nessuno li può recuperare, e creano nella gente, a ragione o a torto, la paura, perché la gente non sa se un giorno rischia di venire a contatto con queste persone, di cui non si sa lo stato di salute". (Com)