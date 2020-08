Ue: Romano (M5s), Sure non è apertura a Mes, obiettivo è Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iunio Valerio Romano, senatore del Movimento cinque stelle e componente della commissione Lavoro di palazzo Madama, osserva che "nella giornata di ieri la Commissione europea ha presentato al Consiglio Ue le proposte per l’attivazione di Sure, strumento pensato per sostenere l’occupazione durante l’emergenza Covid-19. All’Italia - continua il parlamentare su Facebook - è riservata la quota più alta: 27,4 miliardi di euro su 81,4 in totale. È una pronta e si spera efficace risposta dell'Europa a tutela del lavoro e dei lavoratori, fortemente colpiti dalla crisi legata alla pandemia. La decisione della Commissione Ue suona come il dovuto riconoscimento del lavoro svolto dal governo italiano. D'altra parte - prosegue Romano - l'attivazione di Sure non va intesa come un'apertura sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità). L'obiettivo, infatti, è quello di sviluppare progetti credibili per avere quanto prima accesso alle risorse di cui al Recovery fund, come più volte ribadito dal Movimento cinque stelle e, da ultimo, dal ministro Federico D'Incà. L'Italia ha bisogno di una riforma degli ammortizzatori sociali e di politiche attive del lavoro - conclude l'esponente pentastellato - che garantiscano il ricambio generazionale e soprattutto un collegamento non solo teorico tra il mondo della formazione e quello del lavoro, in linea con quanto sostenuto dallo stesso ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo". (Com)