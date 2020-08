Milano: Boccalini (Taxiblu), su ciclabili e viabilità si appronti un piano urgente e serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 dichiara in una nota: “Partono i lavori tra viale Monza e Sesto San Giovanni e a farne le spese alla fine saranno gli automobilisti o comunque chi sulle ciclabili in costruzione non ci potrà transitare. Si tagliano i parcheggi, si restringe la carreggiata, una mano di vernice come in Buenos Aires e ci si attacca la medaglia di città green. Se questo è un piano serio, detto anche in veste di ciclista 'della domenica' quale sono, mi sentirei quantomeno preso in giro. E a differenza di altri io non ne faccio una battaglia ideologica, non è che siamo per abolire le bici dalle strade. Bene anzi se incentivarne l’uso può aiutare a snellire il traffico. Ma per quello che vediamo già oggi per le strade di Milano a settembre rischiamo dei 'colli di bottiglia' sulle arterie stradali principali che francamente rischiano di mandare in tilt tutto. E non parlo solo di noi taxi, ma anche dei mezzi pubblici di superficie, dei trasportatori di merci e dei corrieri. Senza contare i commercianti che si ritroveranno senza o quasi parcheggi per i propri clienti. Ma anche le stesse biciclette dove saranno parcheggiate? Facciamo gli 'olandesi' a metà? Nel senso che creiamo ciclabili a profusione ma quanti parcheggi dedicati? E poi rimangono le auto: a velocità ridotta, coi parcheggi e le corsie dimezzate. Se poi ci aggiungiamo il difficile periodo legato alla pandemia e all’incognita di come il ritorno alle scuole e al lavoro impatteranno sul traffico forse è il caso che si appronti urgentemente un piano serio sulla mobilità o tanto valeva lasciare tutto com'era”. (Com)