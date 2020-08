Rovigo: bracconaggio ittico e frode in commercio, sequestri e denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è da poco conclusa da parte dei militari del Gruppo CC Forestale di Rovigo e delle Stazioni dipendenti, l’operazione denominata “Gold river” volta a contrastare il fenomeno del bracconaggio ittico. Con l’esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Rovigo sono stati posti sotto sequestro 2 immobili destinati alla lavorazione e stoccaggio di pesce d’acqua dolce e 5 veicoli destinati al trasporto di prodotto ittico. L’attività investigativa è stata avviata nel luglio 2019 e ha individuato un’organizzazione dedita alla cattura e commercializzazione illegale di fauna ittica, perlopiù prelevata nell’areale padano. Con la collaborazione dell’Istituto zooprofilattico di Ferrara e del dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell’Università di Padova, gli investigatori hanno constatato che la fauna ittica commercializzata, perlopiù delle specie Carpa e Siluro, veniva catturata con l’ausilio della corrente elettrica. Oltre al maltrattamento di animali, ai trasgressori è stato contestato il reato di bracconaggio ittico, previsto dalle norme penali nazionali attinenti la pesca professionale, e il deterioramento di habitat e pregiudizio della popolazione acquatica, in quanto gli apparati elettrostorditori venivano impiegati all’interno di un sito protetto del Parco regionale veneto del Delta del Po. E’ stata inoltre configurata l’ipotesi di reato di frode in commercio, poiché nel corso dell’attività è stata rinvenuta documentazione falsa in merito alla tracciabilità del prodotto ittico, di cui in realtà non si conosceva l’origine. Inoltre, sarebbe stato accertato dagli inquirenti che parte del prodotto ittico sequestrato dal personale del servizio veterinario, sebbene non idoneo al consumo umano, veniva immesso nel commercio alimentare, comportando gravi rischi per la salute dei consumatori. (segue) (Ren)