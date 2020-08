Migranti: Musumeci, governo tace da 48 ore, ci rivolgeremo a magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, parlando della questione migranti e dell'ordinanza di sgombero dei centri di accoglienza emanata dalla Regione ha voluto denunciare che "il governo tace da 48 ore: c'è silenzio assoluto". "Tra qualche ora - ha aggiunto intervenendo a Sky Tg24 - ci rivolgeremo alla magistratura, ed è triste e disarmante constatare come due articolazioni dello Stato, governo centrale e governo regionale, debbano ricorrere alla magistratura per riaffermare un diritto sacrosanto che è il diritto alla salute". "Noi - ha aggiunto - non ci occupiamo di migranti, è una competenza del governo centrale e siamo d'accordo, ma io sono l'autorità sanitaria in Sicilia e sono soggetto attuatore dell'emergenza Covid. Ho il dovere di prendere atto che i luoghi dello Stato in cui il governo centrale ammassa centinaia di esseri umani sono al di fuori di ogni norma anti Covid", ha concluso. (Com)