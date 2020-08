Regno Unito: Scozia, raccomandato uso della mascherina nelle scuole secondarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli studenti delle scuole secondarie in Scozia dovrebbero indossare la mascherina nei corridoi degli istituti e nelle aree comuni a partire dal prossimo 31 agosto. E’ l’invito lanciato dal ministro dell'Istruzione scozzese, John Swinney durante un intervento all’emittente radiofonica “Bbc Radio Scotland”. La misura volta a contrastare l’epidemia da Covid-19 dovrebbe essere applicata in tutte le scuole superiori ma, come spiegato dallo stesso ministro, nessun studente sarà rimandato a casa se non indosserà il dispositivo di protezione individuale. "Non sarà obbligatorio. Raccomandiamo che questo sia ciò che dovrebbe essere fatto e incoraggeremo le scuole a perseguirlo come parte del lavoro per mantenere la sicurezza all'interno delle scuole”, ha spiegato Swinney. Ieri, il governo scozzese ha annunciato di aver consultato i sindacati della scuola dopo che nel fine settimana l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato l’utilizzo delle mascherine per le scuole secondarie. L'Oms ha affermato che le protezioni per il viso sono utili dove la distanza fisica tra adulti e alunni dai 12 anni in su risulti impossibile da rispettare o in aree ad alta trasmissione di coroanvirus.(Rel)