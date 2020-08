Coronavirus: al Politecnico di Milano Abb e Ieo progettano YuMi, robot per analizzare test sierologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- YuMi, il robot collaborativo di Abb, è stato utilizzato in un’applicazione progettata al Politecnico di Milano in collaborazione con Abb e Ieo per supportare gli ospedali nei test sierologici per il Coronavirus. A regime YuMi, potrebbe essere in grado di automatizzare fino al 77percento delle operazioni necessarie per svolgere i test e analizzare fino a 450 campioni/ora. Della automatizzazione parziale del protocollo dei test sierologici si è occupato Andrea Zanchettin, dottore di Ricerca con esperienza nella robotica collaborativa e oggi professore associato al dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano. Zanchettin ha progettato l’applicazione e programmato YuMi, un robot in grado di automatizzare il “pipettaggio” delle piastre a pozzetti usate nei test sierologici. Per ogni test effettuato su un singolo paziente, un tecnico di laboratorio deve azionare il pistoncino della micropipetta 8 volte: il pollice umano deve fare circa 2 cm di corsa con una forza di 1,5 kg. (segue) (Com)