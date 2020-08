Coronavirus: al Politecnico di Milano Abb e Ieo progettano YuMi, robot per analizzare test sierologici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- YuMi è un robot collaborativo prodotto da Abb, che ha una collaborazione strategica con il Politecnico di Milano denominata joint research center, è una macchina multifunzione che può trovare applicazione sia in ambito industriale che in diversi contesti operativi, come ospedali e laboratori di analisi, assicurando ripetitività. YuMi è certificato per lavorare in camera bianca (ISO 5). “Le automazioni collaborative robotizzate hanno un ampio potenziale nel settore medicale”, afferma Oscar Ferrato, collaborative robots product manager in Abb. “Come Abb siamo contenti di avere contribuito allo sviluppo di questo interessante e innovativo progetto”. (Com)